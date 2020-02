Magritte du Cinéma 2020 : le palmarès complet

Comme chaque année depuis 2011, la fine fleur du cinéma belge s’est retrouvée au Square à Bruxelles pour les Magritte du Cinéma. Une édition anniversaire puisque la cérémonie fêtait cette année sa dixième édition. Présentée par Kody et diffusée en direct sur La Deux, la soirée a vu triompher ‘Duelles’ d’Olivier Masset-Depasse, qui a remporté entre autres le Magritte du Meilleur Film.

Le Palmarès complet

Meilleur espoir féminin : Mya Bollaers dans Lola vers la mer

Meilleur scénario original ou adaptation : Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini pour Duelles

Meilleur premier film : César Diaz pour Nuestras madres

Meilleur montage : Damien Keyeux pour Duelles

Meilleure image : Hichame Alaouié pour Duelles

Meilleurs décors : Catherine Cosme pour Lola vers la mer

Meilleur costume : Claudine Tychon pour Seule à mon mariage

Meilleur court-métrage de fiction : Matriochkas de Bérangère McNeese

Meilleur court-métrage d’animation : La foire agricole de Stéphane Aubier et Vincent Patar

Magritte d’honneur : Monica Belluci

Meilleure musique originale : Frédéric Vercheval pour Duelles

Meilleur son : Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye pour Duelles

Meilleur film flamand : Tim Mielants pour De Patrick

Meilleur acteur dans un second rôle : Arieh Worthalter pour Duelles

Meilleure actrice dans un second rôle : Myriem Akheddiou pour Le jeune Ahmed

Meilleure réalisation : Olivier Masset-Depasse pour Duelles

Meilleur documentaire : Mon nom est clitoris de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond

Meilleur film étranger en coproduction : Sorry we missed you de Ken Loach produit par Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve)

Meilleur acteur : Bouli Lanners pour C’est ça l’amour

Meilleure actrice : Veerle Baetens pour Duelles