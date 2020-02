Magritte du cinéma 2020 – Le film « Duelles » d’Olivier Masset-Depasse consacré grand gagnant avec neuf prix

En remportant pas moins de neuf prix, le film « Duelles » d’Olivier Masset-Depasse est le grand gagnant de la 10e cérémonie des Magritte du cinéma qui s’est déroulée samedi soir au Square à Bruxelles. Le film Duelles d’Olivier Masset-Depasse s’est vu récompenser de neuf Magritte, à savoir les Magritte du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original ou adaptation (Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini), de la meilleure actrice (Veerle Baetens), du meilleur acteur dans un second rôle (Arieh Worthalter), de la meilleure image (Hichame Alaouié), du meilleur montage (Damien Keyeux), de la meilleure musique originale (Frédéric Vercheval) et du meilleur son (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye).

Le comédien belge Bouli Lanners s’est quant à lui vu récompenser par le Magritte du meilleur acteur pour son rôle de Mario Messina dans le film « C’est ça l’amour » de Claire Burger. Le film « Le jeune Ahmed » des frères Dardenne a reçu deux prix, à savoir celui du Meilleur Espoir masculin (Idir Ben Addi) et celui de la meilleure actrice dans un second rôle (Myriem Akheddiou).

En cours de soirée, le maître de cérémonie, l’humoriste Kody, a donné la parole à l’acteur belge Jean-Claude Van Damme dans de courtes vidéos. Le président de la cérémonie Pascal Duquenne a pour sa part choisi de faire son entrée sur la musique de James Bond.

Parmi les autres personnalités du cinéma qui sont montées sur scène, l’audience a également pu apprécier l’acteur et humoriste français José Garcia, le chroniqueur Stéphane Guillon, l’actrice belge Déborah François, le réalisateur Jaco Van Dormael, la chanteuse Amanda Lear et le comique Dany Boon. A noter encore que la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), la figure du PS Elio Di Rupo, le commissaire européen à la Justice Didier Reynders (MR) ou encore le prince Laurent étaient présents dans le public.

Source: Belga