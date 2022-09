Quels sont les secrets d’un couple qui dure? Voici 5 leçons à retenir des 73 ans de mariage d’Elizabeth II

Avec 70 ans de règne, Elizabeth II est la Reine des records . Et parmi eux, un mariage heureux qui a duré plus de sept décennies. Une chose rare quand l’on sait que les mariages durent en moyenne 15 ans. Alors, quels sont les secrets derrière cette longévité de couple ?

C’est en 1947 qu’ils s’étaient dits « oui » devant 2.000 invités et plus de 200 millions de téléspectateurs. Pendant 73 ans, la reine Elizabeth II et le prince Philip ont cultivé un mariage heureux. Comment faire pour que son couple résiste, comme le leur, au temps ? Voici cinq leçons à retenir du couple royal le plus célèbre du 20º siècle.

1. Se fier à son instinct

En 2017, Elizabeth II et le prince Philip célébraient leurs noces de platine : cela faisait plus de 70 ans qu’ils étaient mari et femme. Pourtant, ce n’était pas joué d’avance. Quand Philip lui a demandé sa main en 1946, l’entourage d’Elizabeth a fait preuve d’une certaine réticence. Mais la Monarque s’est montrée catégorique : elle se fierait à son instinct et c’est lui qu’elle épouserait. Force est de constater qu’elle a bien eu raison de se faire confiance !

2. L’humour, un véritable ciment

Parmi les qualités d’Elizabeth II souvent louées par ses interlocuteurs, on retient notamment son sens de l’humour, piquant et so british. Un humour que son époux partageait d’ailleurs : chaque fois qu’elle a été aperçue en train de rire en public, c’était avec son mari. Partager le même sens de l’humour, rire aux mêmes blagues, c’est l’une des clés d’une relation durable. « Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser de n’importe quelle situation étaient irrépressibles », dira la Reine de son époux. « Ce scintillement espiègle était tout aussi brillant à la fin que lorsque je l’ai vu pour la première fois. »

3. Des moments à soi

S’il est essentiel de partager des choses en commun pour qu’un couple fonctionne, il faut aussi savoir cultiver son indépendance. « Le secret d’un mariage heureux, c’est d’avoir des hobbies et intérêts différents », confiait d’ailleurs le prince Philip. Et puis, avoir ses propres moments à soi, ça fait d’autant plus de choses à raconter lorsque l’on rentre à la maison !

4. Un soutien mutuel

Ses titres, sa carrière navale et sa religion : Philip a sacrifié quantité de choses pour épouser sa promise. Et d’autres encore pour la soutenir et être à ses côtés tout au long de son règne. « Il a tout simplement été ma force toutes ces années », saluait Elizabeth II. Reconnaître le soutien, les sacrifices, les compromis de l’autre et l’en remercier est essentiel si l’on veut durer.

5. Ne pas baisser les bras

Les disputes, ça arrive dans tous les couples. Même les couples royaux. L’une des plus célèbres remonte à 1954. Elizabeth et Philip étaient en Australie pour une visite d’État lorsqu’ils se sont mis à se disputer devant leur demeure. La Reine était tellement en colère qu’elle a lancé des chaussures de tennis vers son mari ! Peu de temps après, elle est apparue pour s’excuser. « Je suis désolée de ce petit intermède, mais comme vous le savez, cela arrive dans chaque mariage », avait-elle déclaré.

Pour traverser ces épreuves, la communication est souvent la clé. La communication, l’honnêteté et la tolérance. « La principale leçon que nous ayons apprise est que la tolérance est un ingrédient essentiel de tout mariage heureux », déclarait Philip à l’occasion de ses noces d’or. « Ce n’est peut-être pas si important quand tout va bien, mais c’est absolument vital lorsque les choses deviennent difficiles. »