Quel est le signe astrologique le plus râleur?

On râle tous de temps en temps pour des broutilles, mais certains signes se surpassent plus que d’autres !

Nous avons tous une personnalité différente, mais les astres peuvent en dire beaucoup sur notre comportement et nos sautes d’humeur. Certains signes astrologiques ont davantage tendance à râler.

Les classements peuvent varier selon différents sites, mais on retrouve en général dans le top 3 : le Bélier, le Cancer et le Capricorne.

Bélier (21 mars-19 avril)

Si le Bélier pouvait avoir un passe-temps favori ce serait : se plaindre. Il aime râler pour un tout ou pour un rien : une personne marche trop lentement dans la rue, une voiture ne démarre pas alors que le feu est vert… Les Béliers sont susceptibles et s’énervent assez facilement. C’est pourquoi, lorsqu’ils sont en désaccords avec quelqu’un ou que quelque chose ne leur convient pas, ils le font savoir.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Les personnes nées sous le signe du Cancer ont généralement des personnalités sensibles et ne supportent pas les critiques. Gouverné par la Lune, qui régit les émotions et les humeurs, ce signe d’Eau est « souvent grincheux ». Il est connu pour ses sautes d’humeur, et « trouve toujours une raison de se plaindre ».

Capricorne (21 décembre – 20 janvier)

Le Capricorne a tendance à être pessimiste car il est très souvent rationnel. Il remet souvent les choses en question et râle assez vite lorsqu’il se rend compte que cela ne va pas dans sons sens. Le Capricorne s’entoure d’un petit cercle d’ami car il est exigeant et a besoin de moment seul pour apprécier la vie.

