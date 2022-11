Quels signes astrologiques tombent amoureux l’un de l’autre en un regard?

On a tous quelqu’un dans notre entourage qu’on peut décrire comme « fleur bleue », romantique et sentimental. Certains ont plus de facilité de trouver l’amour que d’autres et parviennent à avoir un véritable coup de foudre en une fraction de seconde.

Les signes astrologiques peuvent parfois en dire beaucoup : certains sont prédisposés à tomber plus rapidement amoureux que d’autres. D’ailleurs, deux signes du zodiaque se distinguent des autres en tombant facilement amoureux et cela rien qu’en un regard. Regardez autour de vous, dans votre entourage : savez-vous qui ils sont ?

Ph. Pexels

Les véritables « fleurs bleues » ne sont autres que nos amis Poissons qui partagent la première place du podium avec les Béliers, mais sont suivis de près par les Taureaux et les Cancers.

Le Poisson (19 février – 20 mars)

Le Poisson est considéré comme le signe le plus sensible et émotif. C’est donc sans surprise qu’il ouvre facilement son cœur à une personne qui lui plaît. Dans une relation, ils sont fidèles et dévoués, mais courent le risque de faire confiance trop rapidement à leur partenaire.

Le Bélier (21 mars -19 avril)

Les Béliers n’ont aucun mal à faire le premier pas car ils sont gouvernés par la passion et l’action de la planète Mars. Sans détour, ils parviennent à déclarer leur flamme à ceux qui leur ont tapé dans l’œil.

Ph. Unsplash

Le Taureau (21 avril – 21 mai)

Les Taureaux tombent, eux aussi, amoureux assez rapidement et souhaitent rester avec la personne « pour toujours ». C’est pourquoi ils sont parfois très jaloux et ont tendance à accaparer la personne qu’ils aiment.

Le Cancer (22 juin – 22 juillet)

Tout comme le Poisson, ceux nés sous le signe du Cancer sont sensibles et sentimentales. Ce sont les « amoureux de l’amour » qui dévoilent rapidement leurs intentions. Confiants, leurs relations passées ne sont pas un obstacle pour retrouver l’amour.

À l’inverse, les personnes nées sous le signe du Capricorne, ont besoin de plus de temps pour sauter le pas tout comme les Vierges qui prennent bien soin de tout analyser. Alors que les Verseaux, eux, ont tendance à s’enfuir lorsque des sentiments naissent pour une personne.

