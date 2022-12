Voici les trois signes astrologiques les plus manipulateurs

Les signes du Zodiaque peuvent vous donner des indices sur la personnalité de vos connaissances. Certains signes astrologiques ont ainsi tendance à être plus manipulateurs que d’autres. Voici trois signes qui se détachent du lot et dont vous devez plutôt vous méfier.

Le Cancer, signe le plus manipulateur ?

On retrouvait déjà le Cancer (21 juin – 22 juillet) parmi les trois signes astrologiques les plus méchants. C’est donc sans grande surprise que ce signe astro se retrouve aussi dans le classement des signes les plus manipulateurs. Signe très émotif, le Cancer peut se montrer très blessant, puis changer rapidement d’humeur et être très agréable. Il manie l’art de la manipulation avec une tendance parfois prononcée à amadouer les autres ou encore à se faire passer pour une victime. Derrière tout cela, se cache notamment le besoin énorme qu’a le Cancer d’être et de se sentir aimer.

Le Scorpion, encore et toujours

Pour beaucoup d’experts en astrologie, le Scorpion (23 octobre – 22 novembre) est le signe le plus méchant. Rancunier et blessant, il peut aussi se montrer menteur et donc manipulateur. Le Scorpion peut être prêt à tout pour arriver à ses fins quitte à mentir et à manipuler les autres.

Les différents visages du Gémeaux

Enfin, le Gémeaux (21 mai – 20 juin) se retrouve généralement dans le classement des signes astrologiques les plus manipulateurs. Les experts présentent souvent le Gémeaux comme ayant un double visage. Son intelligence lui permet d’identifier les failles de quelqu’un. Il n’hésite pas à exploiter ces points faibles. C’est ainsi que le Gémeaux est très doué pour la manipulation émotionnelle. Le Gémeaux est aussi considéré comme le signe le plus hypocrite. Vous êtes prévenus !

