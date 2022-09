Pour être en bonne santé, mieux vaut dormir bien que longtemps

Combien de temps faut-il dormir ?

Combien d’heures de sommeil par nuit avons-nous vraiment besoin ? En 2015, la Fondation Nationale du Sommeil américaine avait analysé 300 articles scientifiques et avait livré ses recommandations en fonction de la tranche d’âge. Les adolescents (14-17) auraient besoin de dormir 8 à 10 heures par nuit, les jeunes adultes (18-25 ans) de 7 à 9h (voire un peu plus) et les adultes auraient besoin de 7 à 9h de sommeil par nuit.

Un lien entre la santé et le sommeil

Si vous n’atteignez pas ce quota théorique, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir ! En effet, de nombreux autres facteurs entrent en jeu (mode de vie, activités avant de s’endormir, consommation de boissons énergisantes, temps passé devant les écrans…). De plus, de nouvelles recherches montrent que la qualité du sommeil est plus importante que la quantité, notamment en ce qui concerne notre système immunitaire.

Un sommeil de qualité = une meilleure immunité

L’étude, réalisée par l’université John Moores de Liverpool et relayée par Metro UK, a révélé que les personnes qui ne dorment pas bien ou pas assez ont près de trois fois plus de chances de contracter un rhume, une grippe ou la Covid-19. Selon le professeur Neil Walsh, les résultats de ces recherches « changent la façon dont nous devrions penser au sommeil et à la santé ». « Le sommeil est important pour la santé mentale et physique, y compris pour notre capacité à combattre les infections », a-t-il expliqué.

« Le fait de bien dormir peut l’emporter sur le fait de dormir longtemps en termes d’immunité aux maladies », a ajouté le professeur Walsh.

Lire aussi Voici l’application qui perturbe le plus notre sommeil

Cinq conseils pour bien dormir

Pour un sommeil de bonne qualité, le professeur de l’université de Liverpool a donné cinq conseils :

-> Adoptez des heures de coucher et de lever fixes, y compris le week-end

-> Évitez les repas trop copieux, ainsi que la consommation d’alcool ou de caféine avant d’aller se coucher

-> Le confort et l’ambiance de la chambre ont également leur importance. Le matelas et l’oreiller doivent être confortables et la pièce doit être fraîche, sombre et calme.

-> Instaurez une routine relaxante avant l’endormissement. Par exemple, arrêtez de regarder un écran 30 minutes avant le coucher et commencez à lire un roman ou à faire des exercices de méditation.

-> Enfin, le fait de faire des exercices physiques durant la journée facilite l’endormissement et améliore la qualité du sommeil.