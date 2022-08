Ce resto bruxellois vous propose des pizzas… à la bière

Vous êtes à la fois amateur de pizzas et de houblon ? On a trouvé l’endroit qu’il vous faut ! Cette adresse bruxelloise propose des pizzas mais avec une touche bien belge : des pizzas à la bière !

À la recherche d’une pizzeria originale dans la capitale ? Alors rendez-vous chez Otomat, dont la carte créative à souhait saura surprendre vos papilles !

Otomat, on les connaît pour leurs surprenantes associations de saveurs (avez-vous déjà testé la pizza au fenouil, au vol-au-vent ou au poulet curry-mangue ?). Le restaurant propose des pizzas uniques avec une touche bien belge : la pâte est confectionnée avec amour… mais aussi avec de la levure de bière Duvel ! Résultat : une pâte à la fois légère et croustillante, dont on ne soupçonnerait jamais l’ingrédient secret.

Là-bas, pizzas et bières fonctionnent clairement en duo. L’enseigne propose d’ailleurs une carte hyper riche de bières avec une formule de beer pairing. Autrement dit, une suggestion de bière pour accompagner au mieux les saveurs de votre pizza.

Le restaurant possède deux établissements bruxellois, l’un à Mérode, l’autre à deux pas de Sainte-Catherine. On le trouve également à Louvain, Malines, Anvers, Gand et Bruges.