Boire une bière par jour aurait des effets bénéfiques sur votre santé

Véritable emblème de la Belgique, la bière serait non seulement délicieuse, mais aurait également des effets bénéfiques sur notre santé. C’est en tout cas ce qu’affirment des chercheurs, qui concluent que boire une bière de façon quotidienne permetterait de réduire le risque de contracter des maladies du coeur et le diabète.

Des chercheurs ont publié le résultat d’une de leur enquête dans le «Journal of Agricultural and Food Chemistry», et leurs conclusions sont sans appel: boire une bière chaque jour aurait des effets positifs sur notre santé.

En effet, ce délicieux breuvage dont les Belges ont le secret permettrait de réduire le risque de contracter certaines maladies, à commencer par le diabète et les maladies du coeur. Mieux que cela encore, elle n’aurait pas d’impact sur notre santé et ne changerait rien à notre indice de masse corporelle (IMC) ou notre rythme cardiaque.

Pour en venir à ces conclusions, les scientifiques ont séparé en deux un groupe de 19 hommes en bonne santé. L’un des groupes buvait une bière (avec ou sans alcool) chaque soir avec son repas, l’autre pas. Après quatre semaines, les deux groupes comptaient une plus grande diversité bactériologique dans leur flore intestinale et de plus hauts niveaux de phosphatase alcaline fécale. Traduction: la santé intestinale était améliorée, et rien n’avait bougé dans le mauvais sens.

Toutefois, les chercheurs précisent que la santé s’améliore plus avec une bière sans alcool que celle qui en contient.