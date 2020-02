Un enfant de quatre ans a perdu la vie cette semaine dans le Colorado. Quelques jours auparavant, sa mère a suivi les conseils des membres d’un groupe Facebook anti-vaccins et a décidé de ne pas lui donner le Tamiflu que lui avait prescrit un médecin.

L’affaire fait grand bruit aux États-Unis. Un enfant de quatre ans a perdu la vie après que sa mère ait décidé de ne pas lui donner le traitement qu’un médecin lui avait prescrit. Quelques jours plus tôt, l’enfant avait de la température et souffrait de convulsions. La maman a cependant pris la décision de ne pas aller voir le médecin. En effet, ce dernier avait déjà diagnostiqué la grippe pour deux des quatre enfants de la famille et avait prescrit le vaccin Tamiflu pour tous les membres de la famille, relate NBC News.

La mère suit les conseils d’un groupe anti-vaccin

Doutant de l’efficacité de ce traitement, la mère a demandé des conseils sur un célèbre groupe anti-vaccin qui compte plus de 100.000 membres sur Facebook. « Le médecin m’a prescrit du Tamiflu mais je ne l’ai pas pris », a-t-elle écrit dans une publication qui depuis lors a été supprimée. La mère a également indiqué qu’elle avait déjà essayé plusieurs traitements naturels comme de l’huile essentielle de menthe poivrée, de la vitamine C et de la lavande mais que rien n’avait fonctionné. Elle a donc demandé aux membres du groupe davantage de conseils.

A 4-year-old in Colorado died from flu this week. Days before, his mom reached out to Facebook's biggest anti-vaxx group. Members told her not to take the Tamiflu a doctor had prescribed, but give him oils and elderberries and put potatoes in his socks. https://t.co/wHrt1qY898 — Brandy Zadrozny (@BrandyZadrozny) February 6, 2020

On lui conseille du thym et du lait maternel

Parmi la quarantaine de réactions, personne ne lui a conseillé d’aller voir un médecin ou de lui administrer le traitement contre la grippe qui lui avait été prescrit. Au contraire, dans les commentaires, on lui a conseillé d’essayer du thym, des baies rouges ou encore du lait maternel. « Parfait, je vais essayer », a répondu la mère de famille. Quatre jours plus tard, l’enfant est décédé.

Facebook réagit

« C’est une tragédie et nos pensées vont à la famille et à ses proches. Nous ne voulons pas de désinformation sur les vaccins sur Facebook, c’est pourquoi nous travaillons dur pour réduire cela sur notre plateforme, y compris dans les groupes privés », a indiqué dans une déclaration officielle un porte-parole de Facebook. Le département de la santé et de l’environnement de l’État du Colorado a confirmé que l’enfant était mort de la grippe et qu’aucun rapport n’indiquait qu’il avait déjà été vacciné. « Alors que la grippe circule, il n’est pas trop tard pour se faire vacciner et nous recommandons à tous les enfants âgés de plus de six mois qui n’ont pas encore été vaccinés cette année de le faire », a indiqué le ministère.

Des milliers de morts aux USA

L’épidémie de grippe est particulièrement forte cette saison aux États-Unis et la maladie fait actuellement des ravages. Selon les dernières statistiques officielles des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux USA, il y a eu 19 millions de cas de grippe cette saison dans le pays, dont 180.000 hospitalisations et 10.000 décès. Parmi ceux-ci, à la date du 18 janvier, 68 enfants sont morts. Cependant, la saison de la grippe est encore loin d’être finie et le pire est encore à venir. Lors de la saison 2017/2018, environ 61.000 Américains sont morts de la grippe.