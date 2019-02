Une maman anti-vaccins se fait incendier sur les réseaux sociaux

La question d’une maman anti-vaccin qui a demandé comment elle pouvait protéger sa fille de la rougeole a déclenché de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

« Ma fille de 3 ans n’est pas vacciné et il y a actuellement une épidémie de rougeole dans mon Etat. Toute suggestion de précautions que je pourrais prendre pour la protéger serait très appréciée ». Voici le message publiée par une maman à la recherche de conseils sur un groupe Facebook anti-vaccin.

Cette demande aurait dû rester limitée à cette communauté qui se dresse contre les vaccins mais le journaliste américain Jon Christian en a décidé autrement. Il a publié sur Twitter une capture de ce message, en cachant le nom de la maman. En quelques jours, il a déclenché des dizaines de milliers de réactions.

Il faut dire que le contexte est particulier. Une épidémie de rougeole se propage actuellement dans tout le sud-ouest des États-Unis. Des dizaines d’enfants ont été diagnostiqués et les autorités sanitaires doit faire face à un épineux problème pour tenter de contenir la propagation de la maladie. En effet, de plus en plus de parents refusent de faire vacciner leurs enfants.

Sur les réseaux sociaux, les critiques envers cette maman ont été nombreuses. « Des précautions ? Ne t’attache pas trop à cet enfant », écrit un internaute. « Un enfant non vacciné, c’est comme l’humour noir, ça ne vieillit jamais », lance un autre.

« J’ai trouvé. Vous pourriez exposer votre fille à une souche affaiblie ou inactive du virus afin que son système immunitaire soit mieux équipé pour reconnaître et combattre le virus avec lequel elle entrera inévitablement en contact, ce qui réduira la probabilité qu’elle tombe malade. Oh, attendez », écrit sur le ton de la plaisanterie une autre personne. « Sans les vaccins, la plupart de ces anti-vaccins ne seraient même pas en vie aujourd’hui », conclut un internaute sur Twitter.

I am just sitting here thinking most of these ani-vaxxers would not even be alive today without vaccinations.

— Sophia Banks (@sophiaphotos) 27 janvier 2019