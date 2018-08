Une nouvelle vie commence pour le dernier ours de cirque de Serbie

Entre les cirques et les zoos de Serbie, Napa n’a pas eu une vie facile. Mais il vient d’être transféré dans un nouveau refuge en Suisse où il peut commencer une nouvelle vie.

En Serbie, l’interdiction des animaux sauvages dans les cirques est entrée en vigueur en 2009. Mais cela n’a pourtant pas vraiment facilité la vie de Napa. Né dans un zoo, cet ours issu d’un croisement entre l’ours brun européen et l’ours polaire a été transféré dans un cirque. Entre deux spectacles, il passait ses journées dans une minuscule cage en fer.

Le dernier ours de cirque de Serbie

Après l’interdiction de 2009, Napa a été transféré dans un zoo mais ces conditions de vie se sont peu améliorées. Il restait enfermé dans un enclos. Le sort du dernier ours de cirque de Serbie a touché l’association de protection des animaux Four Paws International qui a tout fait pour le sortir de là. Et ça a marché. Après de longs mois d’efforts, la mobilisation de l’organisation a porté ses fruits.

Une nouvelle vie commence en Suisse

Début juillet, des sauveteurs de Four Paws se sont rendus en Serbie pour l’endormir et lui faire vivre le voyage de sa vie. L’ours a été transporté en camionnette de Serbie jusqu’en Suisse. Il va enfin pouvoir commencer une nouvelle vie dans le parc aux ours « Bäreland » d’Arosa qui a été inauguré le 3 août dernier. Napa est le premier pensionnaire de ce nouveau sanctuaire situé à 2.000 m d’altitude. Il s’agit du premier centre de protection d’ours en Suisse, selon RTS. Il accueillera des ours maltraité ou ayant vécu en captivité comme Napa.

Après avoir passé quelques jours dans un enclos d’adaptation, l’ours serbe peut désormais profiter librement d’un espace protégé de 30.000 m². Une nouvelle vie commence pour lui dans le canton des Grisons en Suisse.

Ph. Arosa Bärenland /FOUR PAWS International