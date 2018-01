Brulés aux pattes, ces ours ont été soignés avec de la peau de poisson

En Californie, des vétérinaires ont réussi à soigner deux ours gravement brulés aux pattes dans un incendie de forêt en utilisant de la peau de poisson.

En avril 2017, nous vous présentions une nouvelle technique mise au point par des scientifiques brésiliens pour soigner les grands brûlés. Pour faire face au manque de peau, ils utilisaient des pansements à base de peau de poisson. Plusieurs pays, dont les États-Unis, avaient déjà montré de l’intérêt pour cette nouvelle technique.

Victimes des incendies de forêt

En ce début d’année 2018, des chercheurs américain ont utilisé avec succès des pansements à base de peau de poisson pour guérir deux ours. Les deux animaux avaient été retrouvés en décembre dernier grièvement brûlés aux pattes par les incendies de forêt qui ont ravagé la Californie.

Premier test aux USA

Devant la gravité des blessures de ces ours, deux vétérinaires ont décidé d’utiliser la technique des scientifiques brésiliens. « Cette technique n’est pas encore approuvée par la FDA, l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, pour un usage aux États-Unis, et elle n’avait encore jamais été testée sur des animaux », a expliqué le département californien de la pêche et de la faune sauvage.

Les vétérinaires ont conçu un pansement sur mesure avec de la peau de poisson tilapia, qui contient beaucoup de protéines de collagène. Pendant que les animaux étaient sous anesthésie, ils ont fixé ce bandage avec des points de suture. Pour éviter que les ours ne mâchent la peau de poisson qu’ils avaient sur les pattes, les scientifiques ont recouvert le pansement de quelques couches de feuille de riz et de maïs.

Un grand potentiel

La technique a dépassé toutes les espérances des chercheurs. Ces pansements en peau de poisson ont permis à leurs blessures de cicatriser très rapidement. Mi-janvier, les deux ours ont été relâchés dans la nature.

Pour la vétérinaire Deana Clifford, cette expérience n’a pas seulement permis de sauver deux ours. Elle permettra de sauver de nombreux autres animaux brûlés dans le futur. « Ce traitement a le potentiel d’être utilisé avec succès sur toute sorte d’animaux brûlés, à la fois domestique et sauvage », a déclaré la vétérinaire californienne.

Ph. California Department of Fish and Wildlife