La photo d’un ours polaire tué en toute légalité choque les internautes

Au Canada, un chasseur autochtone a publié une annonce pour vendre la fourrure d’un ours polaire qu’il avait abattu légalement. Des nombreux internautes ont critiqué la législation canadienne.

Un chasseur inuit originaire de la petite ville de Makkovik dans la région du Labrador, au Canada, a été la cible de nombreuses critiques après la publication d’une annonce, relayée par des médias canadiens. L’homme avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour vendre la fourrure d’un ours blanc qu’il avait abattu. L’animal a été tué près de l’île de Turnavik. Le chasseur a ensuite transporté la carcasse à Makkovik où elle a été dépecée afin de congeler la viande.

L’espèce n’est plus considérée comme étant en danger

Depuis 2011, l’ours blanc n’est plus considéré comme une espèce en danger au Canada et le gouvernement de Nunatsiavut, un territoire autonome géré par les Inuits de Terre-Neuve-et-Labrador, organise un tirage annuel pour permettre à certains chasseurs d’abattre des ours polaires. L’homme qui a publié l’annonce disposait d’un permis et a donc tué l’animal en toute légalité.

Le chasseur répond aux critiques

Accompagnée de photos montrant l’ours polaire abattu, la petite annonce a suscité de vives réactions et de nombreuses critiques. « Il est plus que temps que ce genre de chasse soit complètement aboli », considère un internaute canadien. « Les temps changent, les humains deviennent de plus en plus humains », ajoute un autre. De son côté, le chasseur estime que les gens devraient mieux s’informer sur les us et coutumes des Inuits avant de critiquer. « Je crois que certaines personnes ne connaissent pas notre mode de vie », s’est justifié le chasseur dont les propos ont été relayés par Radio-Canada.