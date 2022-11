Voici comment nos Diables rouges pourraient décrocher leur qualification dès dimanche

Ce mercredi, la Belgique a ramé, mais s’en est sortie face au Canada, qui jouait son premier match de Coupe du monde en 36 ans. C’est grâce à un but de Michy Batshuayi que les Diables se sont sortis du piège tendu par Alphonso Davies et les siens, pour terminer la rencontre sur le score de 1-0. Il a fallu compter sur un arrêt de Thibaut Courtois sur penalty pour sortir de ce match avec trois points.

Au lendemain de cette rencontre qui laisse sans doute un sentiment amer à nos Diables, il est déjà temps de se tourner vers notre deuxième match de poule. La Belgique affronte le Maroc, qui a partagé le score face à la Croatie (0-0) lors de la première journée de poule. Si Kevin De Bruyne et ses coéquipiers veulent se qualifier pour les huitièmes de finale dès dimanche, une seule option : gagner face aux Lions de l’Atlas.

La suite de notre parcours

En effet, quel que soit le résultat de la rencontre entre la Croatie et le Canada, les Belges seront assurés de finir à l’une des deux premières positions du groupe. Dans les deux cas, nous affronterons les deux premiers du groupe E, avec l’Espagne, l’Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Mais avec la victoire du Japon contre l’ogre allemand hier, rien ne nous dit que les deux favoris du groupe, l’Allemagne et l’Espagne passeront en huitièmes.

Qui sait, la Belgique pourrait donc retrouver les Samouraïs, pour un remake du match historique de 2018 remporté, faut-il le dire, 3-2 dans les dernières secondes du temps réglementaire. Ironie du sort, la probabilité de tomber face au Brésil en quarts (comme en 2018), est une possibilité non-négligeable.