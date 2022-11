L’incroyable réaction de Romelu Lukaku lorsque Thibaut Courtois arrête le penalty (vidéo)

On peut dire qu’on l’a échappé belle et que la Belgique n’est pas passée loin d’une petite catastrophe pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde au Qatar. Il faut dire que les Diables n’auraient pas été la première nation à décevoir, puisque l’Argentine et l’Allemagne ont toutes les deux perdu leur match d’ouverture. Mais les hommes de Roberto Martinez ont fait preuve de caractère pour aller décrocher la plus petite des victoires, grâce à un but de Michy Batshuayi, pour finir le score de 1-0.

Et si ce but a été un moment-clé du match, le vrai tournant s’est déroulé à la 11e minute de jeu, quand Thibaut Courtois a détourné le penalty d’Alphonso Davies, suite à une faute de main de Yannick Carrasco. En 2022, le portier des Diables a arrêté cinq des neuf penalties qui ont été sifflés contre son équipe, une statistique complètement folle.

Un Romelu fou de joie

Romelu Lukaku, qui ne pouvait participer à la rencontre, encore ennuyé par sa blessure, a suivi le moment avec intensité. Il a été filmé aux côtés du staff technique alors que Thibaut Courtois faisait l’arrêt du match. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a eu du mal à contenir son émotion, puisqu’il n’était pas loin de sauter des tribunes pour montrer son soutien à ses coéquipiers.

L’attaquant numéro un des Belges sera de retour contre la Croatie, et pourrait même disputer une partie du match contre le Maroc, qui aura lieu ce dimanche à 14h00.