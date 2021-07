L’élimination des Diables Rouges contre l’Italie en chiffres

1 : Le nombre de passe ratée par Jorginho contre la Belgique. Le joueur de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, affiche le taux de conversion de 99%. Le milieu de terrain a réussi 70 des 71 passes tentées contre les Diables.

4 : Le nombre de minutes passées par Nacer Chadli sur le terrain. Le Diable Rouge, monté à la 69e et descendu 4 minutes plus tard, est devenu le remplaçant le plus rapidement remplacé de l’histoire de l’Euro. Il n’a parcouru que 370 mètres et touché trois ballons.

5 : Le nombre de victoires de rang signées par l’Italie dans cette phase finale de l’Euro. La Squadra Azzurra égale la meilleure série du tournoi continental, déjà réalisée par la France (1984), les Pays-Bas (1988-1992) et la République tchèque (2000-2004).

8 : Le nombre de dribbles réussis par Jérémy Doku sur l’ensemble de la partie, un record pour un joueur de moins de 20 ans dans un match d’un tournoi majeur depuis que le statisticien Opta recense les données en Coupe du monde (1966) et à l’Euro (1980). C’est aussi le plus haut total pour un joueur sur cet Euro 2020.

13 : Le nombre d’occasions créées par Kevin De Bruyne lors de cet Euro 2020, soit plus que n’importe quel autre joueur du tournoi.

15 : Le nombre de victoires successives de l’Italie lors de rencontres comptant pour cet Euro 2020. La Squadra a aligné dix succès en qualifications, trois en phase de groupes, un en huitième de finale et un dernier en quart contre la Belgique. L’Italie devance donc la Belgique et l’Allemagne dans ce classement particulier.

32 : La série en cours de matches sans défaite de l’Italie de Roberto Mancini. Arrivé à la tête de l’équipe nationale après la non-qualification pour le Mondial 2018, le technicien n’a plus été battu depuis une défaite contre le Portugal le 10 septembre 2018 (1-0). Depuis lors, l’Italie a aligné 27 victoires et 5 partages. Elle a marqué à 78 reprises pour seulement 9 buts concédés et 21 clean sheets.

19 ans et 36 jours : L’âge de Jérémy Doku ce vendredi soir lors de sa titularisation record. Il est devenu le plus jeune international belge à débuter un match à élimination directe d’un tournoi majeur. Il a battu la marque réalisée par Divock Origi à la Coupe du monde 2014 au Brésil (19 ans et 74 jours).

57:44 : En minutes, le temps lors duquel le ballon a été en jeu lors de ce quart de finale. La Belgique a été en possession du cuir pendant 26:30 (46%), l’Italie durant 31:14 (54%).

64 : Le nombre de buts inscrits par Romelu Lukaku avec les Diables Rouges, soit autant que Luis Suarez avec l’Uruguay.

112,59 : La distance, en kilomètres, parcourue par l’Italie vendredi soir. C’est 5,5 kilomètres en plus que les Diables Rouges. Le buteur italien Nicolo Barella a parcouru la bagatelle de 11,77 kilomètres alors que le Belge ayant couvert le plus de terrain est Kevin De Bruyne (10,96 km).

12.984 : Le nombre de spectateurs présents lors du match à l’Allianz Arena de Munich, qui compte pourtant 75.000 places en configuration normale.