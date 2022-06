Quelques conseils pour bien dormir malgré la chaleur

Vous faites partie des personnes qui se retournent cent fois dans leur lit dès que les températures commencent à grimper ? Voici quelques conseils pour que votre nuit soit plus douce.

1. Ouvrez vos fenêtres

C’est la première chose à faire ! Dès que le soleil est couché et que la température baisse, ouvrez toutes vos fenêtres pour créer un courant d’air. Laissez-les ouvertes jusqu’au lever du soleil. Dès que vous vous réveillez, refermez tout : fenêtres, rideaux et volets. Et calfeutrez-vous jusqu’au soir suivant.

2. Prenez une douche tiède

Quand il fait si chaud, on a souvent tendance à vouloir se rafraîchir en prenant une bonne douche froide. C’est exactement ce qu’il ne faut pas faire ! Car votre corps, refroidi, sera ensuite confronté à l’air chaud ambiant et se mettra à transpirer. Autant dire que vous obtiendrez l’effet inverse de celui désiré. Prenez plutôt une douche tiède ou très légèrement plus froide que l’air ambiant. Autre petite astuce : ne vous séchez pas totalement pour avoir le corps encore légèrement humide en allant au lit.

3. Choisissez bien vos draps

S’il vous est impossible de dormir sans couette, optez pour une couette d’été, très légère. Il est également important de bien choisir la matière de ses draps. Il va de soi que ceux en molleton sont à bannir ! Évitez également les draps synthétiques qui collent à la peau et privilégiez le coton. Il absorbera votre transpiration et permettra une meilleure aération, vous aurez donc moins chaud !

4. Buvez de l’eau chaude ou tempérée

Exit les boissons fraîches avec des tonnes de glaçons ! Lors de vagues de chaleur, il est très important de boire beaucoup d’eau pour ne pas se déshydrater. Mais préférez de l’eau à température ambiante, voire chauffée. Un bon thé avant d’aller dormir vous apaisera et vous aidera à mieux tolérer la chaleur.

5. Mangez léger

Bannissez le burger-frites avant d’aller au lit ! Votre corps puisera moins d’énergie à digérer un plat léger, à base de fruits, de légumes ou de poisson grillé, par exemple. Si votre corps dépense moins d’énergie, il produira également moins de chaleur. Les plats épicés et l’alcool sont également à éviter.