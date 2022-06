Prendre une douche froide lorsqu’il fait très chaud: bonne idée ou risque potentiel?

La Belgique s’apprête à connaître un épisode caniculaire et tous les moyens seront bons pour se rafraîchir. Parmi eux, prendre une bonne douche froide semble être une bonne idée pour se refroidir, mais s’agit-il vraiment d’une façon efficace de faire ?

Dès aujourd’hui, la Belgique va suffoquer sous des températures extrêmes et jamais connues par le passé ou presque. Ce samedi en particulier, la météo sera étouffante, et nous poussera à trouver des moyens pour se refroidir. Si la douche froide semble une bonne idée pour ce faire, c’est tout l’inverse ! Il est même recommandé de prendre des douches chaudes pour lutter contre la chaleur.

Un animal homéotherme

Nos confrères du HuffPost ont contacté Brigitte Tregouet, médecin généraliste, pour avoir de plus amples informations : « L’homme est un animal homéotherme. Quand il fait froid, il produit de la chaleur intérieurement et extérieurement. Quand il fait chaud, il transpire pour évacuer la chaleur. »

Le fait de laisser couler sur notre corps chaud un jet d’eau froide, va faire lutter celui-ci contre le froid en produisant de la chaleur. Vous aurez donc encore plus chaud en sortant de la douche qu’en y étant rentré. La solution ? Prendre une douche à température normale, voire tiède. L’eau va alors s’évaporer et provoquer du froid, ce qui rafraîchit et diminue la température corporelle. Il est donc important de ne pas se sécher tout de suite pour laisser l’évaporation s’effectuer.

Un risque potentiel !

Le fait de prendre une douche très froide pourrait d’ailleurs représenter un risque, précise Brigitte Tregouet : « L’eau très froide peut entraîner la contraction de petites artères. Si on a 20 ans et est en parfaite santé, ça va, sinon ou si l’on n’a pas été très raisonnable, qu’on a fait du sport par exemple, le corps est déjà épuisé et l’eau froide peut provoquer un choc si l’écart de température est trop important. »

De la même façon, les boissons font également plus de bien lorsqu’elles sont chaudes, contrairement aux idées reçues. « Elles provoquent une bouffée de chaleur, le corps fait ensuite baisser la température », indique la médecin. Exit donc les douches froides et les sodas glacés, passez aux douches tièdes et aux cafés !