Une gymnaste de 11 ans tuée dans les bombardements de Marioupol : « Elle était notre prochaine championne olympique »

Katerina Diachenko, « Katya », 11 ans et étoile montante de la gymnastique a été tuée par une frappe aérienne dans. Située dans la ville portuaire et désormais anéantie de Marioupol, sa maison a été bombardée par la Russie le mois dernier. L'athlète médaillée et son père ont perdu la vie alors que le bâtiment s'effondrait. Sa mère et son frère ont survécu, mais ce dernier ne sait plus marcher. Ils ont fui vers Donetsk.

La jeune victime avait une carrière toute tracée devant elle. « Elle était censée conquérir le monde, mais elle est morte enterrée sous les décombres. Peut-il y avoir une justification à cela ? Regardez cette fille talentueuse. Elle était censée offrir des sourires au monde. De quoi les enfants sont-ils coupables ? Je crois qu’il y a une place en enfer pour tous ceux qui sont impliqués, et le plus tôt possible », déplore son entraîneur.

Gymnaste reconnue, Katya était pressentie pour participer aux prochains JO. « Comme toutes petites filles, Katya avait un rêve. Et on lui a tout pris », déplore Ireesha Blohina, coach olympique de l’équipe ukrainienne de gymnastique.

« Ce qu’il se passe est un million de fois pire qu’un film d’horreur », a-t-elle déclaré depuis Kiev, pleurant les « innombrables » victimes innocentes, dont la vie s’est soudainement arrêtée en raison des frappes russes. «Il y a encore des milliers d'enfants qui se cachent à Marioupol, que les Russes ont complètement coupé du monde extérieur. Des femmes ont été violées. Les gens sont tellement traumatisés par ce qu’ils ont vu et subi qu’ils ne savent même plus en parler », a-t-elle encore déclaré.

«Il faut en faire plus»

La sportive a appelé le monde du sport à en faire plus pour stopper la guerre en Ukraine. « Chaque personne dans le monde » a le devoir d'empêcher « le génocide enclenché par Vladimir Poutine ». « Le monde du sport doit se dresser contre cette guerre, commencer à créer un filet de sécurité et tenir tête au régime russe. Nous sommes à un point où l'invasion s'intensifie. Et si le monde n’en fait pas plus, je ne sais pas si le pays indépendant et florissant que nous connaissions avant le 23 février restera debout. »

À son échelle, Ireesha Blohina fait du mieux qu’elle peut pour venir en aide aux victimes de la guerre. À côté de son activité de coach, elle a, dès les premiers jours du conflit, monté une association de secours et d'aide humanitaire avec son mari. L’organisation vise à fournir des équipements aux soldats et à assurer le transport des civils. Depuis le début de la guerre, elle a déjà évacué des centaines d'enfants des zones les plus durement touchées par le conflit.