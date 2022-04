En Ukraine, l’armée russe utilise des fléchettes pour tuer et blesser le maximum de personnes

Ce lundi 18 avril, le journaliste du Washington Post Alex Horton a publié le témoignage glaçant de Svitlana. Après l’explosion d’un obus tiré par l’armée russe, cette Ukrainienne de 54 ans qui habite dans un village près de Kiev a découvert des centaines de petites fléchettes d’environ 3 cm de long. Selon le journaliste, certaines étaient enfoncées dans la bâche qui recouvrait son véhicule « comme si quelqu’un les avait clouées à sa voiture ».

« Si vous regardez attentivement sur le sol autour de la maison, vous en trouverez beaucoup plus », a déclaré l’habitante. Selon le Washington Post, les fléchettes ont une longue histoire dans la guerre. Elles étaient déjà larguées par des avions durant la Première Guerre Mondiale et l’armée américaine a également utilisé cette technique durant la Guerre du Vietnam. Néanmoins, ces projectiles ne sont quasiment plus utilisés dans les conflits modernes.

Des munitions qui tuent et blessent à l’aveugle

Il faut dire que si les fléchettes peuvent faire beaucoup de dégâts dans les zones densément peuplées, ce sont des sous-munitions peu efficaces. L’armée russe utilise donc en Ukraine des obus remplis par des milliers de fléchettes. Ces obus peuvent être tirés par des tanks ou des pièces d’artillerie. Quand ils explosent, ils libèrent ces petites fléchettes comme des petits poignards. Une arme qui atteint les cibles « à l’aveugle » et qui peut être comparée aux bombes artisanales remplies de clous utilisées par certains terroristes.

Selon Korii qui a relayé l’article du Washington Post en français, l’usage de ces fléchettes n’est pas interdit par les conventions internationales sur les armes. Amnesty International indique de son côté que ces fléchettes « ne devraient jamais être utilisées dans des zones densément peuplées », ce qui est pourtant le cas actuellement en Ukraine.