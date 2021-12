Nouveau variant Omicron: les médecins sud-africains se veulent rassurants sur sa dangerosité

« Les patients se plaignent surtout d’avoir les muscles endoloris et de fatigue, une fatigue extrême », a-t-elle déclaré. « On le voit au sein de la jeune génération, pas chez les personnes âgées ». Ce variant ne nécessiterait pas une hospitalisation immédiate des patients.

« Ce dont nous devons nous inquiéter maintenant, c’est que lorsque des personnes plus âgées et non vaccinées seront infectées par ce nouveau variant, elles risquent de développer une forme grave de la maladie », a ajouté Angélique Coetzee.

Symptômes inhabituels et légers

Par ailleurs, si jusqu’ici les symptômes se révèlent plutôt inhabituels, ils sont cependant bénins, a-t-elle encore précisé au quotidien d’information britannique Telegraph.

M. Coetzee serait le premier médecin sud-africain à avoir alerté les autorités sur l’existence de ce nouveau variant le 18 novembre. Elle avait été interpellée par les symptômes plutôt inhabituels présentés par certains de ses patients. Ces derniers se plaignaient, en effet, d’une extrême fatigue mais n’évoquaient pas la perte du goût ou de l’odorat. « Leurs symptômes étaient tellement différents et plus légers que ceux auxquels j’avais été confrontée auparavant », a-t-elle rapporté.

À ce jour, seuls 24 % des citoyens ont été entièrement vaccinés en Afrique du Sud.