Les smartphones pourront bientôt détecter la présence de caméras espion

C’est sur le réseau Weibo qu’Oppo a annoncé la couleur : « nouvelle fonction de détection des caméras cachées à venir, pour vous aider à voyager en toute sécurité ». L’idée est de pouvoir garantir l’absence de caméras de surveillance dissimulées dans sa chambre d’hôtel, son vestiaire ou n’importe quel autre endroit censé être privé.

Les premiers appareils compatibles seraient, selon le site Android Authority, les Oppo Find X5 et Find X5 Pro, fonctionnant sous Color OS 12.1. D’autres appareils de la marque disposeront rapidement de cette nouvelle technologie, mais uniquement à destination du marché chinois pour le moment.

Fastidieux mais ingénieux

L’application devra être téléchargée depuis l’Oppo App Market. Pour qu’elle soit efficace, il faudra ensuite désactiver le Wi-Fi et éteindre toutes les lumières. Alors seulement, elle pourra repérer d’éventuels appareils mystérieux connectés en Wi-Fi, ou bien encore la présence d’une lumière infrarouge, utilisée par de nombreuses caméras en vision nocturne. Si jamais l’application détecte une caméra cachée, elle émet un signal de plus ne plus fort au fur et à mesure que le smartphone s’en approche. L’utilisateur devra alors bien ouvrir l’œil pour la localiser et s’en protéger. C’est un peu fastidieux, mais finalement très ingénieux.

Des alternatives existent

Pour le moment, cette nouvelle application ne serait déployée qu’en Chine, qui est, rappelons-le, la championne du monde des caméras de surveillance publiques. Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir en profiter un peu partout ailleurs. En attendant, il existe déjà plusieurs applications, disponibles dans l’App Store et Google Play, supposées détecter des caméras de surveillance cachées, avec plus ou moins de succès…