Juste après avoir donné naissance à ses jumelles, Laura reçoit un diagnostic dévastateur

En juillet dernier, Laura a accouché de ses jumelles, Florence et Meadow. Deux jours après, la vie de cette Britannique de 33 ans a basculé : elle a appris qu’elle souffrait d’un cancer.

En juillet dernier Laura et son mari Stephen, de Liverpool, ont eu le bonheur d’accueillir dans leur vie des jumelles. Florence et Meadow ont vu le jour et sont venues combler de bonheur leurs parents.

Mais, deux jours à peine après l’accouchement, la joie allait laisser place à l’inquiétude lorsque la jeune maman a remarqué une petite boule au niveau de son flanc. Elle pensait au début qu’il s’agissait d’une déchirure musculaire, mais un scanner a rapidement révélé qu’il s’agit d’une tumeur au niveau de son intestin qui s’était déjà répandu jusqu’à son foie.

Un véritable choc pour ce couple à qui tout souriait jusque-là. « Ça aurait dû être le meilleur moment de ma vie, mais au contraire, j’étais juste paniquée et inquiète », a déclaré Laura, 33 ans, au Mirror. Plutôt que de passer du temps avec ses filles, Laura a donc débuté un long combat contre la maladie. Son mari a lui dû mettre sur pause sa carrière professionnelle.

Un appel aux dons a été lancé pour soutenir la famille en cette période difficile. Plus de 10.000 € ont déjà été récolés.