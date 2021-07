Elle découvre que sa fille est atteinte d’un cancer grâce à une séance photo

En 2017, Jamie-Lee Schmitzer prenait de jolies photos de sa fille avec le flash. C’est à cet instant que l’Australienne de 31 ans a remarqué une mystérieuse tache sombre dans l’œil droit de son bébé. Cette mère de trois enfants ne s’est pas inquiétée de suite. Mais au fil du temps, son œil s’est assombri de plus en plus et sa fille a commencé à se frotter constamment l’œil. Elle décide d’agir en allant voir son médecin, rapporte le Mirror.

Pour lui, il n’y a pas lieu de s’inquiéter mais la maman n’est pas convaincue et elle se rend chez un ophtalmologue pour avoir un deuxième avis. Après des analyses de sang et une IRM, il découvre que Ivy-Mae, âgée de neuf mois, avait une tumeur qui se développait dans son œil.

Une prothèse

« Apprendre la nouvelle de la tumeur a été absolument dévastateur et sur le moment, mon partenaire et moi étions sous le choc », déclare la maman au quotidien anglais. « Comme elle était si proche du nerf optique, les chirurgiens craignaient qu’elle ne se propage. » Afin de sauver la vie de la petite fille, l’œil a dû être retiré. « Je me suis demandé si l’ablation de son œil était la bonne chose à faire, mais j’ai fait confiance aux médecins. »

Après avoir retiré l’œil, les médecins ont découvert que la tumeur était cancéreuse. Les médecins ont posé une prothèse oculaire à Ivy-Mae quelques mois après l’opération. Ivy-Mae est toujours capable de bouger ses paupières, de cligner des yeux et de pleurer normalement, malgré la perte de son œil naturel.

La petite fille a maintenant quatre ans et mène une « vie heureuse » comme devrait mener n’importe quel enfant. « Je suis très positive et j’essaie de lui montrer que la différence est belle, parce qu’elle sait qu’elle ne ressemble pas aux autres enfants et je veux qu’elle se sente bien. »