Son fils de 3 ans a mal au ventre, elle apprend qu’il est atteint d’un cancer

« Avant que je ne l’emmène à l’hôpital, Freddy courait et jouait même s’il sentait mal. » Le 17 juillet dernier, le monde de Demi Chapman, 23 ans, s’est écroulé. Alors qu’elle emmenait son petit garçon de 3 ans à l’hôpital pour des simples « maux de ventre » dont il se plaignait depuis plus d’une semaine.

Une tumeur entre le foie et les reins

Sauf qu’après une échographie, les médecins ont trouvé une tumeur entre le foie et les reins de Freddy. Après des examens complémentaires, il s’est avéré que le cancer du petit garçon s’était déjà propagé dans sa poitrine. « Cela m’a absolument brisé le cœur. Je n’ai jamais pensé, pas même un instant, qu’il pouvait s’agir d’un cancer », raconte la maman au Birmingham Mail. Il faut dire qu’une semaine avant, celle-ci pensait que son fils souffrait simplement de constipation. « Il disait qu’il avait mal au ventre. Puis, il a arrêté d’aller aux toilettes. Notre médecin lui a prescrit des laxatifs et il a recommencé à y aller. »

Une chimiothérapie pour Freddy

Demi ne s’est dès lors plus inquiétée. Jusqu’au jour où Freddy s’est senti de plus en plus mal, au point de ne pas être capable de se lever du canapé. « C’est à ce moment-là que je l’ai emmené aux urgences », raconte Demi. Freddy est désormais traité par chimiothérapie pour un neurobastome de stade quatre. Les médecins espèrent que la tumeur se réduise au cours des trois prochains mois pour pouvoir opérer le petit garçon de trois ans.

Une collecte de fonds en ligne avait été créée pour aider la famille dans cette douloureuse épreuve. Si elle espérait obtenir 500£ pour faire face aux coûts de l’hospitalisation de Freddy, la famille a déjà collecté plus de 4.000£. Un geste qui a bouleversé Demi.