Factures d’énergie: voici combien on pourrait économiser en abolissant le changement d’heure

Si le système de l’heure d’été/d’hiver a été introduit, c’était pour économiser de l’énergie. Mais à présent, ce changement semble surtout nous coûter plus cher. C’est en tout cas ce que révèle un article de monenergie.be. En effet, l’heure d’hiver implique que nous aurons besoin de plus d’électricité pendant les heures de pointe. Des chercheurs britanniques estiment le surcoût quotidien à 1,39 euro.

L’heure d’été/d’hiver avait été introduite en 1977 lors de la crise pétrolière. L’idée sous-jacente était que nous pouvions utiliser la lumière du soleil plus longtemps en été afin d’économiser de l’énergie. Aujourd’hui, cet effet d’économie d’énergie semble dépassé en grande partie grâce à un éclairage plus économe. Malgré le fait que le Parlement européen avait décidé en 2019 de supprimer la différence entre l’heure d’été et l’heure d’hiver, ce système est encore toujours d’application.

Plus de 400 € d’économies

La plupart des ménages enregistrent la consommation la plus élevée entre 17h et 20h. Or, il fera nuit 1 heure plus tôt dorénavant. Ce qui signifie que pendant les heures de pointe, nous aurons besoin de plus de lumière et d’énergie. Le professeur Aoife Foley de la Queen’s University de Belfast en est également arrivé à cette conclusion. Selon lui, le maintien de l’heure d’été réduirait la demande énergétique pendant les heures de pointe étant donné que dans ce cas, les travailleurs rentreraient à la maison lorsqu’il fait encore jour. Selon une récente étude britannique, supprimer le changement d’heure en octobre permettrait d’économiser 400 livres sterling (460 euros) par foyer et par an.

Sachant qu’en plus, la majorité de la consommation d’énergie des ménages provient du chauffage et non de l’éclairage, les preuves d’économies d’énergie restent donc encore à démontrer.

Le passage à l’heure d’hiver est également critiqué pour ses effets sur les rythmes biologiques, notamment par des médecins ou des parents d’enfants en âge scolaire qui font état de conséquences sur le sommeil, l’humeur ou les troubles de l’attention.

Un autre facteur est l’aspect économique étant donné que l’heure d’hiver a un impact négatif sur notre modèle de consommation. Du point de vue de la sécurité routière, il s’avère que plus d’accidents se produisent dans la semaine suivant le changement d’heure.