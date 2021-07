Du changement si vous comptez partir en France, voici tout ce que vous devez savoir

Vous comptez vous rendre en France dans les semaines à venir pour profiter de vacances bien méritées ? Ce sera toujours possible facilement pour les Belges vaccinés. Pour les autres, les choses se compliquent. Emmanuel Macron a en effet annoncé hier que le pass sanitaire, en vigueur depuis vendredi dernier dans les discothèques et à partir du 21 juillet dans les lieux culturels (cinéma, théâtre, parcs d’attractions…) rassemblant plus de 50 personnes, sera étendu « début août » aux cafés (terrasses comprises), restaurants, centres commerciaux, salles de sport, ainsi qu’aux avions, trains, cars longs trajets et aux établissements médicaux.

CovidSafe accepté en France

Le pass sanitaire, parlons-en. Il s’agit de l’équivalent français de l’application belge CovidSafe. Si vous avez téléchargé CovidSafe et que vous êtes vaccinés depuis au moins deux semaines, vous n’aurez pas de problème outre-Quiévrain. Les autres devront montrer un test Covid négatif datant des 48 dernières heures, peu importe qu’il s’agisse d’un test PCR (qui vous coûtera 48 €) ou antigénique (25 €) pour se rendre dans de nombreux établissements français. Si vous avez eu le coronavirus dans les six derniers mois, vous êtes également exemptés de ces tests.

Ces mesures ne valent que pour les enfants de 12 ans et plus. Attention que les enfants de 11 ans devront tout de même présenter un test négatif pour pouvoir participer à de nombreuses activités.