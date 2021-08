Depuis l’annonce d’OnlyFans de renoncer aux contenus pornographiques, Fansly croule sous les nouvelles inscriptions

Il y a quelques jours, la plateforme OnlyFans a annoncé qu’elle bannirait les contenus pornographiques et érotiques à partir du mois d’octobre. « Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements », avait indiqué l’entreprise basée au Royaume-Uni. « Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne. »

De quoi pousser de nombreux créateurs de contenu à quitter la plateforme pour rejoindre la concurrence : Fansly. Selon LadBible, le site, qui fonctionne de la même manière qu’OnlyFans, croule littéralement sous les demandes d’adhésion. 4.000 demandes sont en effet effectuées toutes les heures, a indiqué la firme sur Twitter. « Tout le monde est sur le pont pour vérifier les comptes des créateurs car nous recevons actuellement 4.000 demandes d’adhésion par heure ». Fansly a également annoncé recruter pour gérer ce nouveau flux sur sa plateforme.