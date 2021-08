OnlyFans renonce aux contenus érotiques et pronographiques: «Ces changements sont nécessaires»

La plateforme OnlyFans est notamment connue pour être un nid à contenus pornographiques et érotiques, publiés par certains créateurs. Jeudi, le réseau social britannique a annoncé qu’il bannirait ce type de contenu à partir de début octobre, sous la pression de ses financiers.

« Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements », a indiqué l’entreprise basée au Royaume-Uni. « Ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne. »

OnlyFans précise que les créateurs pourront toujours mettre en ligne de la nudité s’ils se conforment aux nouvelles règles du site. À ce stade, ces dernières interdisent la promotion de la violence, des armes à feu… ainsi que les contenus sexuels extrêmes ou criminels, comme la zoophilie ou le viol, mais pas l’érotisme ni même la pornographie.

Le site a connu un succès foudroyant pendant la pandémie du Coronavirus, largement porté par les contenus pornographiques mis en ligne par ses membres. La nudité, dans le cadre de règles strictes, restera cependant autorisée, précise OnlyFans, qui revendique 130 millions d’abonnés.