Tailleur, denim, glitter: les 10 tendances mode à adopter en 2023

La mode, cet éternel recommencement. Tandis que certains pointent du doigt les (trop) nombreuses tendances qui émergent des podiums, des réseaux sociaux, et des innombrables influenceuses qui font la pluie et le beau temps sur notre garde-robe, d’autres attendent avec impatience les inspirations qui influenceront dès les prochaines semaines chacune (ou presque) de nos tenues. Une chose est sûre, il faudra choisir entre des basiques et une mode de tous les excès, que ce soit en termes de matières, de couleurs, d’imprimés, ou de proportions.

Le tailleur

On ne compte plus les fois où son retour a été annoncé depuis le début de la pandémie, mais force est de constater que le tailleur fera partie intégrante de notre garde-robe en 2023. Les créateurs sont nombreux à l’avoir remis sur le devant de la scène lors des derniers défilés, le déclinant toutefois dans des versions un brin plus décontractées. Bien loin des tailleurs ajustés que l’on connaît, c’est l’oversize qui dominera les débats l’année prochaine, comme vu chez Acne Studios, Stella McCartney, ou encore Dries Van Noten. Mais la tendance la plus probante demeure le blazer ample porté avec un pantalon dépareillé, ou mieux une simple paire de collants.

L’utilitaire

Alors que certain(e)s paraderont en tailleur, d’autres se tourneront au contraire vers des vêtements fonctionnels, entre élégance et confort, caractérisés par une profusion de poches. Impossible de passer à côté de cette tendance à mi-chemin entre gorpcore et normcore, qui témoigne d’un besoin de ne pas abandonner (trop vite) les pièces décontractées adoptées pendant la pandémie. Miu Miu et Louis Vuitton comptent parmi les grandes maisons qui ont exploré cette inspiration pour la saison printemps-été 2023, sophistiquée chez la première, démesurée pour la deuxième.

Le denim

Déjà très présent en 2022, le denim ne capitulera pas et sera toujours de la partie l’année prochaine… À un détail près. S’il servait les fameuses Y2K l’an dernier, sonnant notamment le retour du taille basse, il célébrera cette fois les nineties avec des total looks cool, amples, et sans prise de tête. Le denim sera influencé par l’utilitaire, mais pas uniquement, puisque l’on trouvera également de longs manteaux en denim, et des vestes classiques aux proportions exagérées. Chose repérée sur les podiums de Givenchy et Off-White, entre autres.

Le legging

Aie. On sait, ce n’est pas un retour attendu par le commun des mortels, mais le legging comptera bien parmi les pièces incontournables de l’année 2023. Bonne nouvelle toutefois, il se révélera dans des versions plus audacieuses. Adieu le legging qui servait jusqu’ici d’alternative au jogging, place à une pièce mode sophistiquée qui se pare de transparence, de paillettes, et d’imprimés excentriques, et adopte même une coupe flare qui fera (on n’en doute pas) son petit effet. Une tendance aperçue sur les podiums des maisons Gucci et Knwls, et que moult célébrités, à l’image de Kendall Jenner, ont déjà adopté.

Les ballerines

Après les sneakers et les grosses boots de combattantes qui ont rythmé 2022 (et ne disparaîtront pas totalement des radars) place à des chaussures plus minimalistes et sophistiquées : les ballerines. Dans la veine de la tendance balletcore, qui a émergé à l’automne dernier, et qui fait déjà 220 millions d’adeptes (de vues) sur TikTok, les ballerines habilleront les pieds des femmes (et pourquoi pas des hommes) dès le début de l’année. Popularisées par la maison Miu Miu, les ballerines se porteront avec ou sans chaussettes, et font déjà le bonheur d’une foule d’influenceuses avisées. À noter, les Mary Janes auront également la cote, tout comme les talons qui devraient reprendre de la hauteur.

Les pastels et teintes neutres

Normcore oblige, les couleurs se feront plus discrètes en 2023, à quelques exceptions près, pour embrasser un dressing minimaliste. Les beiges seront omniprésents, tout comme le gris, le blanc, et le noir, qui seront légion dans notre garde-robe. L’idée ? Revenir aux fondamentaux, aux basiques, pour embrasser une mode moins éphémère, et plus durable. Sacai, Fendi, Tod’s, et Coperni comptent parmi les maisons qui ont fait du beige l’une de leurs couleurs de prédilection pour l’année à venir. Notons toutefois que le bleu cobalt, bien plus tranchant, fera également quelques incursions dans nos placards.

Les imprimés

Tout et son contraire, on vous l’a dit. En réponse à ces couleurs neutres, presque ternes, les créateurs ont fait la part belle aux imprimés en tout genre, ultra colorés, ludiques, voire parfois régressifs et excentriques comme chez Moschino. Fruits exotiques, fleurs, léopard, zèbre, serpent, motifs géométriques ou abstraits, logos XXL, cartoons, et impressions futuristes à mi-chemin entre réel et virtuel… Il y en aura pour absolument tous les goûts. Une tendance repérée sur les podiums de Roberto Cavalli, Gucci, Dolce & Gabbana, ou encore Saint Laurent.

Glitter

Faut que ça brille ! Toujours à contre-courant du normcore et du gorpcore, deux tendances fortes de l’année, les grandes maisons et créateurs de renom ont fait des strass les détails extravagants de leur nouvelle collection. Il y en a partout, en argent, en gold, ou en couleur, version total look ou en touches, c’est selon, pour illuminer nos tenues, et mettre un peu de paillettes dans notre vie. Une ambiance festive, parfois disco, bienvenue alors que l’année 2022 a été marquée par une morosité ambiante. Les paillettes étaient légion sur les podiums de Valentino, 16Arlington, ou encore Tom Ford.

La transparence

La température va grimper d’un cran dès le début de la nouvelle année. New York, Londres, Milan, et Paris, les quatre capitales de la mode ont fait de la transparence la tendance incontournable de 2023. Après avoir célébré le cut out et les jeux de laçage, c’est une silhouette moins suggestive mais tout aussi sensuelle que proposent les plus grands créateurs de mode. Les robes, les combinaisons, les pantalons, et même les tops se teinteront de transparence, plus ou moins perceptible, comme repéré chez Prabal Gurung, Jason Wu, Monse, Miu Miu, ou encore Chanel. À noter, cette transparence s’imposera aussi dans le dressing des hommes, avec des pièces plus audacieuses que jamais.

La longueur

Après plusieurs saisons dominées par le mini et le micro, qui ne disparaîtront pas totalement la saison prochaine, place à plus de longueur. Robes et jupes se doteront de quelques dizaines de centimètres supplémentaires par rapport à l’année dernière, et adopteront une esthétique plus minimaliste. Qu’elles soient satinées, transparentes, ou oversize, elles s’imposeront parmi les pièces stars de la saison, comme vu chez Givenchy, Acne Studios, ou encore Valentino.