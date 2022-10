Voici à quoi ressembleraient les Kardashian sans intervention esthétique (vidéo)

Le clan Kardashian-Jenner, connu pour avoir recours aux interventions esthétiques, est apparu très différent dans une vidéo qui a été modifiée par une intelligence artificielle. En effet, grâce à celle-ci on aperçoit les membres de la famille comme s’ils avaient vieilli naturellement.

Très vite la vidéo de l’Australien Vandahood Live est devenue virale. On y voit Kourtney Kardashian, Kim, Khloe mais aussi Kendall Kylie Jenner au « naturel ».

Une approche différente pour chacune d’entre elles

« Nous avons utilisé trois logiciels d’intelligence artificielle différents et deux logiciels graphiques standards différents et une semaine complète pour y parvenir », a déclaré Keith de Vandahood Live à PetaPixel. « Nous avons dû adopter une approche différente pour chaque membre de la famille, car chacun d’entre eux a subi des changements différents au fil des ans », a-t-il ajouté.

Selon nos confrères de MetroUk, ils ont également utilisé des programmes tels que DaVinci Resolve et Adobe After Effects pour ajuster des détails spécifiques, comme le teint de la peau et les proportions du visage.

Pas de bistouri

Kylie, qui est célèbre pour ses Kylie Lip Kits lancés via sa marque Kylie Cosmetics, a longtemps nié avoir eu recours à des produits de comblement des lèvres, avant d’admettre qu’elles avaient été modifiées en 2015.

Elle a également été accusée de modifier son apparence avec des opérations chirurgicales telles qu’une opération du nez, une opération des seins et un lifting brésilien des fesses. Dans une interview accordée à PAPER en 2019, la magnat du maquillage a nié avec véhémence être passée sous le bistouri et est allée jusqu’à dire que c’est quelque chose qu’elle ne « ferait jamais ».

Sa demi-soeur Khloé a confirmé dans l’émission « Keeping Up with the Kardashians » qu’elle s’était fait refaire le nez. « Toute ma vie, j’ai toujours voulu me faire refaire le nez, pour toujours. Mais il se trouve au milieu de votre visage et c’est effrayant d’y penser. Mais j’ai finalement eu le courage de le faire, et je l’ai fait, et j’adore le résultat », a-t-elle expliqué.

Elle a aussi révélé s’être fait poser des produits de comblement et avoir essayé le Botox, bien qu’elle affirme avoir « horriblement réagi » à l’injection.