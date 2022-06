Le prince Louis vole la vedette au balcon de Buckingham Palace (photos)

À l’occasion du jubilé de la reine, la famille royale a fait son apparition au balcon de Buckingham Palace. Une cérémonie un peu fastidieuse pour les plus jeunes. Le prince Louis en a d’ailleurs fait rire plus d’un.

Les festivités pour le Jubilé de platine de la reine Elizabeth II ont débuté hier, 2 juin, date à laquelle elle a accédé au trône suite à la mort de son père Georges VI. Le premier jour des célébrations de ses 70 ans de règne a débuté avec le célèbre défilé militaire du « Salut aux couleurs ».

La reine Elizabeth est apparue au célèbre balcon de Buckingham palace pour saluer le défilé. Pendant ce temps et pour la première fois, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis de Cambridge accompagnaient leur maman et Camilla à bord de la calèche pour assister au défilé depuis le balcon donnant sur le Horse Guards Parade.

AFP / B. Stansall

Durant la balade en calèche Louis a été stoppé net par sa sœur Charlotte, alors qu’il saluait la foule. Selon elle, les mouvements de mains de son petit frère étaient visiblement ‘de trop’.

La famille royale a ensuite rejoint la reine au balcon de Buckingham en calèche, pour un survol aérien de la Royal Air Force.

Une tête adorable

Le fils de William et Kate Middelton, Louis, a d’ailleurs fait sourire la foule. Alors qu’il saluait joyeusement les avions qui passaient au-dessus de sa tête, le petit garçon de 4 ans n’a pu s’empêcher de couvrir ses oreilles avec ses mains à cause du bruit. Une tête fort adorable qui a été mitraillée par les photographes.

AFP / D. Leal

Sa sœur Charlotte semblait être du même avis.

AFP / D. Leal

Le jeune Prince se tenait à côté de son arrière-grand-mère et on l’a souvent vu se retourner pour discuter avec la monarque.

AFP / A. Chown

Kate a également rempli son rôle de maman, rappelant à plusieurs reprises au prince Louis de ne pas mettre ses mains dans sa bouche…

AFP / D. Leal

Avec le prince George, 8 ans, et la princesse Charlotte 7 ans, ils étaient les plus jeunes membres de la famille royale à participer cette année au célèbre salut depuis le balcon de Buckingham. En effet, puisque seuls les membres, en fonction, de la famille royale pouvaient saluer la foule du balcon, le prince Harry et son épouse Meghan étaient absents tout comme leurs enfants : Archie, 3 ans, et Lilibet, qui fêtera ses 1 an le 4 juin.

Le prince Andrew, fils cadet de la souveraine, a lui aussi été privé de toute fonction officielle depuis des accusations d’agressions sexuelles dont il s’est débarrassé en payant plusieurs millions de dollars à son accusatrice.