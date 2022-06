Meghan Markle de retour en Angleterre pour le Jubilé: elle s’entoure de ses experts

Alors que les tensions sont vives entre la famille royale et Meghan Markle et son époux le Prince Harry, le couple sera bien présent pour fêter le Jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Leurs enfants Archie et Lilibet Diana seront, eux aussi, présents pour fêter les 70 ans de règne de leur grand-mère.

Pour rappel, la famille du Prince Harry ne sera pas au balcon avec la famille royale anglaise. En effet, seuls les membres actifs de la famille peuvent saluer la foule. Il faudra donc attendre le vendredi 3 juin pour apercevoir la famille qui assistera à la messe qui sera donnée en la cathédrale Saint-Paul.

Les experts sont de sorties

Pour l’occasion, l’actrice ne compte pas lésiner sur son look. C’est pourquoi le makeup artist américain Daniel Martin, qui est déjà arrivé au Royaume-Uni, ainsi que son coiffeur George Northwood, sont du voyage. Ces deux experts en beauté sont habitués d’accompagner Meghan Markle dans ses sorties. Ils s’étaient d’ailleurs occupés de la jeune maman lorsqu’elle s’était rendue aux Pays-Bas pour le lancement des Invictus Games.

En décidant de quitter la famille royale, Harry a notamment dû renoncer aux frais de sécurité qui étaient payés par le contribuable britannique. Mais qu’en est-il alors de leur sécurité au Jubilé ? Selon le Mirror, le prince Harry a reçu « une assurance en béton » qu’ils seront protégés « par une police spécialisée » lors de leur présence sur le sol anglais.