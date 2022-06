La reine Elizabeth II a salué la foule venue en masse pour un événement «historique» (photos)

La souveraine de 96 ans, vêtue d’une tenue mauve et s’appuyant sur une canne, était accompagnée du duc de Kent, colonel des Scots Guards, un des régiments d’élite de la garde royale britannique, qui a salué les participants du défilé militaire annuel du « Salut aux couleurs ».

La souveraine est revenue sur le balcon un peu plus tard, pour un survol aérien de la Royal Air Force, cette fois accompagnée par les membres de la famille royale qui ont des fonctions officielles et leurs enfants.

Fête nationale

Fanions aux couleurs nationales arborant le portrait de la monarque de 96 ans et paniers de pique-nique : avant même que s’ébranle la traditionnelle parade militaire du Salut aux couleurs lançant quatre jours de festivités, les spectateurs avaient pris leurs quartiers sous un soleil radieux le long des barrières longeant le Mall, majestueuse artère arborée donnant sur le palais d’où la souveraine apparaîtra au balcon.

Venu avec sa femme et ses trois enfants, Paul Fletcher, 55 ans, ne voulait absolument pas manquer cet événement, qui a vu les troupes défiler en fanfare pour marquer l’anniversaire officiel d’Elizabeth II, une tradition vieille de plus de 260 ans. « Ce sera probablement la seule fois, ou une des seules fois, que la reine pourra encore le faire », explique-t-il à l’AFP. 70 ans sur le trône, « c’est du jamais vu et je ne pense pas que cela se produira à nouveau », ajoute le quinquagénaire, qui travaille pour le service public de santé britannique (NHS).

« Je ne pense pas qu’on va voir quoi que ce soit, mais rien qu’un petit aperçu, ce serait bien », sourit sa femme Diane, 52 ans, tentant de s’approcher le plus possible des barrières.

Jublié inédit

Ce jubilé de platine est inédit au Royaume-Uni. Montée sur le trône à 25 ans à la mort de son père, George VI, le 6 février 1952, Elizabeth II est la première dans l’histoire millénaire de cette monarchie à afficher un règne aussi long.

Il est peu probable que ses successeurs battent son record : Charles, le prince héritier a 73 ans, son fils William bientôt 40 ans. « C’est peut être la dernière fois qu’on voit Sa Majesté participer à un événement public, nous voulons montrer notre reconnaissance », explique à l’AFP Gilbert Falconer, 65 ans, venu d’Ecosse. « Elle sera dure à remplacer ».

L’Américaine Kimber Beasley, 49 ans, manager, est venue expressément du Colorado pour goûter aux festivités « fantastiques ». « Ca fait partie de l’histoire. Combien de fois pouvez-vous voir ça ? Combien de fois un monarque a régné durant 70 ans ? »

Une telle longévité, c’est « historique pour le pays », abonde Daniel Marmah, 33 ans, alors qu’il patiente dans une longue file avec sa femme et ses deux jeunes enfants, en habits chics, pour pouvoir accéder aux gradins, payants, donnant une vue imprenable sur la parade. Et la reine a « vraiment fait un super boulot ».