Le message poignant d’Harry et Meghan: «Nous sommes dévastés»

Le Prince Harry et son épouse Meghan Markle ont partagé un message déchirant sur le site de la Fondation Archwell. Entre la situation en Afghanistan, la catastrophe en Haïti et crise sanitaire, les Sussex sont particulièrement inquiets.

« Le monde est extrêmement fragile en ce moment », écrivent Harry et Meghan ce mardi, dans un message publié sur le site web de leur fondation, Archewell. « Alors que nous ressentons de la douleur à cause de la situation en Afghanistan, nous restons sans voix. Alors que nous voyons tous comment la catastrophe humanitaire en Haïti s’étend et menace d’empirer après le tremblement de terre du week-end dernier, nous sommes dévastés. »

Les Sussex disent également avoir peur face à la crise sanitaire qui se poursuit, « une crise mondiale exacerbée par de nouveaux variants et une désinformation constante », soulignent-ils.

Soutenir les organisations, encourager le dialogue

Face à l’ampleur des désastres, les parents d’Archie et de Lilibet refusent de rester les bras croisés. Ils soutiennent des associations actives sur le terrain en Haïti, en Afghanistan et face à la pandémie de coronavirus. Dans leur message, ils invitent leur communauté à faire de même. « On peut facilement se sentir impuissant, mais ensemble, nous pouvons mettre nos valeurs en action », encourage le Prince Harry.

Enfin, les Sussex exhortent les responsables politiques « à faire avancer rapidement les dialogues humanitaires » qui devraient avoir lieu cet automne, lors de réunions multilatérales telles que l’Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet du G20. « Ce sont les décisions que nous prenons maintenant, pour soulager les souffrances de ceux que nous connaissons et de ceux que nous ne rencontrerons peut-être jamais, qui prouveront notre humanité », concluent les époux.