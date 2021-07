Le comportement de Jenifer agace des anciens candidats de la Star Ac’

Le 22 mai dernier, TF1 a diffusé un documentaire pour célébrer les 20 ans de la Star Academy. Si plusieurs anciens candidats du télécrochet de TF1 ont accepté d’y participer, ce n’est pas le cas de Jenifer. La gagnante de la saison 1 de l’émission était par contre bien présente au prime tourné il y a peu pour fêter une nouvelle fois cet anniversaire. Mais son comportement n’a visiblement pas plu à tout le monde. À commencer par Jean-Pascal, autre candidat mythique de la Star Ac’ qui a brièvement partagé la vie de la chanteuse. Ce dernier a en effet indiqué à Public que Jenifer ne s’était pas montrée très chaleureuse avec eux. Pire, la chanteuse n’aurait fait qu’acte de présence durant le prime. « La seule chose que je regrette, c’est de ne l’avoir vue que pendant l’enregistrement du prime. Nous, le reste de la promo, on a passé deux jours entiers ensemble, on a pris tous nos repas ensemble… On ne s’est pas lâchés. Et on aurait aimé qu’elle soit là aussi », a-t-il déploré.

Même son de cloche du côté de Mario Barravecchia, le finaliste de la première saison. « Jenifer n’est pas venue aux répétitions, elle est arrivée le dimanche, dix minutes avant de monter sur scène… et elle a fait semblant. Bah on a fait semblant aussi voilà. Je ne lui ai parlé que deux minutes dans les loges, juste avant qu’on chante. J’aurais au moins aimé boire un coup avec elle, se parler un peu de la vie », explique le chanteur belgo-italien, qui n’a pas hésité à tacler la coach de « The Voice ». « Je comprends que l’on puisse renier la Star Ac mais je ne comprends pas que l’on renie ses amis. C’est ça que je trouve triste. Pourquoi Jenifer n’a pas envie de passer un moment avec nous ? On respecte son choix mais on a le droit de dire que c’est dommage », conclut-il.