Koh-Lanta: cette nouvelle règle qui risque de bouleverser l’aventure

C’est LA question qui a tenu tous les fans de Koh-Lanta en haleine cette semaine. Qu’allait-il advenir d’Ugo et Karima, éliminés au conseil lors du premier épisode mais dont l’aventure n’était semble-t-il pas terminée. Souvenez-vous, à la fin de l’épisode, les deux aventuriers se sont retrouvés face à un flambeau et un panneau sur lequel il était écrit : « À vous de choisir… ». Ce mardi, le deuxième épisode de cette saison des légendes de Koh-Lanta a répondu à cette question. Les candidats éliminés ont désormais la possibilité de se rendre sur l’île des bannis, un îlot hostile sur lequel se déroulera une aventure parallèle.

Des affrontements entre bannis

Tous les trois jours, les « bannis » s’affronteront en effet dans une arène. Les gagnants auront l’occasion de rester quelques jours supplémentaires dans l’aventure alors que les perdants seront éliminés pour de bon. Les deux derniers survivants referont leur apparition dans l’émission après la réunification à la surprise générale, les autres candidats n’étant évidemment pas au courant de cette nouvelle règle.

Sans surprise, Ugo et Karima ont décidé de continuer l’aventure. « Partir en premier pour moi, c’est le pire échec de ma vie. C’est humiliant. Je me suis sentie humiliée. Ce panneau, c’est comme si on donnait une deuxième chance. Ça me permet de prendre une revanche sur ce qui vient de se passer. J’ai trouvé ça injuste », s’est d’ailleurs réjouie cette dernière, revancharde.

Cindy et Patrick prennent la porte

Lors de la prochaine émission, les deux premiers bannis seront rejoints par Patrick et Cindy, victimes de leur côté stratège et de leur dernière place lors des deux épreuves d’immunité. Eux non plus n’ont pas hésité une seconde au moment de rejoindre l’île des bannis.

La suite de l’aventure s’annonce en tout cas palpitante grâce à cette nouvelle règle qui risque de tout changer d’un point de vue stratégique après la réunification. Plus que jamais, les alliances d’un jour ne sont pas celles du lendemain sur Koh-Lanta.