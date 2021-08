Cindy complexée par son physique à Koh-Lanta: «c’est compliqué moralement»

«Ils sont venus tout en muscle, il fallait me le dire, j’aurais anticipé». Dès sa présentation aux côtés des autres aventuriers de cette nouvelle saison de «Koh-Lanta, la Légende», Cindy, finaliste de «Koh-Lanta: La Guerre des Chefs», a annoncé la couleur. Si les autres candidats se sont préparés physiquement pour cette édition réunissant les légendes de l’émission, ce n’est pas son cas. Et la maman de la petite Alba, née en octobre 2019, a visiblement du mal à accepter son physique à l’écran. «Je voulais tous vous remercier pour vos messages, vos partages, c'est incroyable, ça fait plaisir, sachant que je redoutais le visionnage de ce premier épisode parce que, comme vous l'avez remarqué, j'ai pris beaucoup de poids, et ça ne fait jamais plaisir de se voir comme ça à la télé», a-t-elle expliqué en story sur Instagram.

Cindy, toujours très honnête avec sa communauté, a ensuite indiqué les raisons de sa prise de poids. «C'est simple, en deux ans, je suis devenue maman, on a été confiné, j'ai fait que manger, je travaille énormément entre les réseaux sociaux, ma marque de vêtements, et donc j'ai une très grosse charge mentale. Je ne prends que très peu de temps pour moi, pour aller faire du sport, je mange très mal, je me fais livrer, et juste avant le départ j'ai fait une fausse couche tardive et j'ai gonflé», confie celle qui attend un second enfant. Si elle n’est pas de nature «complexée», Cindy s’est tout de même sentie «mal à l’aise» en voyant «les autres nanas avec leurs abdos, hyper gainées». «Je n'ai pas eu ce luxe de me préparer physiquement et ça se voit et c'est vrai que quand on arrive au milieu de tous ces sportifs, c'est compliqué moralement».