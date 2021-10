Envie de faire le biscuit au sucre de Squid Game? La recette cartonne sur TikTok

Netflix a frappé fort avec « Squid Game ». En passe de devenir le plus gros succès de la plateforme de streaming, la série sud-coréenne a lancé une nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Vu dans le troisième épisode, le jeu du « bbopgi » ou « Dalgona Candy » est devenu viral sur TikTok. Cette friandise venue tout droit de Corée du Sud est un mélange de sucre fondu et de bicarbonate. La tradition veut que si une personne arrive à découper la forme dessinée sur le rond sucré et à l’extraire sans la casser, elle obtient alors gratuitement un nouveau dalgona. Dans la série, la sentence est tout autre puisque les joueurs risquent la mort.

Des millions de vues

Sur TikTok, l’utilisatrice @audreysaurus, qui compte plus de 1,1 million d’abonnés, a expliqué l’histoire de cette friandise vendue dans les rues coréennes, généralement par des personnes âgées. Sa vidéo TikTok a été regardée plus de 9,8 millions de fois.

Sur le réseau social en vogue, le hashtag #dalgona a déjà atteint plus d’un milliard de vues et ce dernier n’est pas le seul à avoir du succès. #Dalgonachallenge ou encore #dalgonacandy et #dalgonarecipe… Des hashtags qui cumulent des millions de vues et dont la viralité ne semble pas s’amoindrir avec le temps.

Les utilisateurs se sont prêtés au jeu, en essayant à leur tour de découper des formes plus ou moins faciles, sans briser la friandise et ce durant un temps imparti. Un jeu qui est loin d’être facile, comme le montre la série de Netflix et la vidéo de l’utilisateur @erictriesit. Une vidéo qui a cumulé, jusqu’à présent, plus de 76,6 millions de vues.

Un effet spécial sur TikTok

Avec cette recette devenue virale, TikTok a même lancé son propre effet visuel. Baptisé « Toffee Game », et déjà accessible en France, l’effet propose de découper une forme sur un dalgona candy à l’aide de son nez. Plus de 20.000 vidéos ont été réalisées et publiées sur TikTok en utilisant cet effet. Si dans la série « Squid Game », les joueurs ont dix minutes pour extraire la forme choisie de la friandise sans la briser, sur TikTok, l’effet lance ce défi à réaliser en huit secondes.

TikTok n’est pas le seul réseau social à surfer sur la vague coréenne de « Squid Game ». Le hashtag #dalgonacandy affiche plus de 5.000 publications sur Instagram avec, entre autres, des vidéos Reels expliquant la recette tandis que certains utilisateurs tentent de réussir ce challenge mortel.