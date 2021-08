Marc Van Ranst réagit aux annonces du Codeco et met en garde contre un durcissement possible des mesures

Le virologue comprend la décision du comité de concertation d’assouplir les mesures en Wallonie et en Flandre. Il craint cependant une hausse des contaminations et des hospitalisations dans les semaines à venir.

Le virologue Marc Van Ranst n’est pas surpris que certaines mesures relatives aux coronavirus soient assouplies à partir du 1er septembre. Il comprend qu’elles étaient nécessaires, maintenant que de plus en plus de Belges sont vaccinés contre la Covid-19. Mais dans le même temps, il n’exclut pas qu’un certain nombre de mesures d’assouplissement puissent encore être annulées par la suite, rapporte Sudinfo.

« Il ne faut jamais dire jamais », a-t-il déclaré sur Radio 1, en faisant référence à la situation en Israël où, malgré les nombreuses vaccinations, le nombre d’admissions à l’hôpital atteint à nouveau un pic. Aux Pays-Bas également, cet été, les discothèques ont d’abord été ouvertes, puis rapidement refermées. Van Ranst a de nouveau souligné l’importance d’une bonne ventilation.

Il s’attend à ce que les chiffres de l’infection augmentent encore en Belgique, jusqu’à plus de 2 000 par jour, a-t-il déclaré sur Radio 1. Le nombre d’admissions à l’hôpital suit normalement avec un certain retard le nombre d’infections, bien que la vaccination joue ici un rôle tampon important. « Le risque d’implosion du système de santé est donc moindre qu’avec les précédents corons », a déclaré le célèbre virologue, mais dans les endroits où il y a moins de personnes vaccinées, il y a un problème.