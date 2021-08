Vers la fin de la bulle sociale et des mesures dans l’horeca, les discothèques rouvriront le 1er octobre

Bulle sociale

Il sera possible d’inviter un nombre illimité de personnes chez soi à partir du 1er septembre, a-t-on appris à bonne source vendredi après-midi alors que la réunion du comité de concertation était en cours. C’est une première depuis le début de la pandémie de coronavirus chez nous.

Horeca

Selon les informations de Sudinfo et de Belga, le Codeco aurait décidé qu’il n’y aurait plus aucune contrainte dans l’horeca. C’est-à-dire plus d’heure de fermeture maximale, un nombre de convives à table illimités, plus d’interdiction de boire au comptoir, etc. La seule mesure qui reste d’application est le port du masque lors de l’entrée et la sortie de l’établissement mais aussi quand on va aux toilettes. Ces nouvelles mesures seront d’application dès le 1er septembre.

Les Régions pourraient (et c’est encore au conditionnel) par contre décider d’instaurer un « pass corona » (sanitaire) pour entrer dans l’horeca… Par exemple si le taux de vaccination est trop bas dans une commune ou une région. Mais cela n’a pas encore été tranché.

Discothèques

Ce vendredi, il aurait aussi été décidé que les boîtes de nuit allaient pouvoir rouvrir le 1er octobre. Ce sera aux régions et aux communautés de décider des conditions (Covid safe ticket). La situation pourrait toutefois être différente à Bruxelles, où la situation sanitaire reste problématique. Il en va de même pour les cafés dansants, d’après Sudinfo.

Covid Safe Ticket

Il n’y aura plus de mesure pour les événements intérieurs en dessous de 200 personnes et les événements extérieurs en dessous de 400 personnes à partir du 1er septembre. Il ne sera plus nécessaire de porter un masque ou de respecter les distances de sécurité, indiquent HLN et Sudinfo.

Pour les rassemblements ou événements réunissant plus de monde, il faudra se munir du Covid Safe Ticket afin de profiter de la fin de la distanciation sociale et du non-port du masque. Son utilisation n’est pas obligatoire, mais alors les mesures concernant la distanciation et les masques buccaux resteront d’application. À partir d’octobre, ces limites montent à 500 et 750.

Toutes ces mesures devraient être officialisées lors de la conférence de presse suivant le comité de concertation.