Accusée d’avoir empoisonné Loana, Sylvie Ortega se défend: « c’est une camée mythomane »

La hache de guerre n’est toujours pas enterrée entre Loana et Sylvie Ortega, son ex-amie qu’elle accuse d’intoxication.

Le 22 février dernier, Loana était hospitalisée dans un état grave après avoir fait une overdose au GHB. Quelques jours plus tard, la gagnante de « Loft story » affirmait que son hospitalisation n’était en aucun cas due à une consommation de drogue, mais bien à une « intoxication médicamenteuse », provoquée par sa meilleure amie et son agent, Sylvie Ortega.

Une accusation qui n’a pas plus à cette dernière, qui a décidé de régler ses comptes avec Loana en story Instagram. Elle décrit notamment, messages à l’appui, l’ancienne star de la téléralité comme une « camée atteinte d’une maladie dangereuse qui s’appelle la mythomanie », avant de s’en prendre à la relation qu’entretient Loana avec Nicolas, son meilleur ami gay.

D’après Sylvie Ortega, Loana est « in love » avec Nicolas même si, à son « plus grand désespoir », ce dernier est gay. Sylvie Ortega s’interroge également sur les intentions du fameux Nicolas, lui qui ne quitte plus Loana depuis plusieurs semaines. « Bravo d’avoir pour objectif d’ouvrir un club discothèque quand on n’est pas équilibré ! Est-ce bien raisonnable pour elle? », s’interroge-t-elle.