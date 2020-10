Un médecin se plaint d’avoir enlevé le tampon d’une patiente et se prend une volée de bois vert

Un médecin urgentiste se plaignant d’avoir dû retirer le tampon du vagin d’une femme a vivement été critiqué sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d’un tweet, aujourd’hui supprimé, publié par un médecin urgentiste britannique. Dans ce post, il se disait dégoûté d’avoir dû retirer un tampon coincé dans le vagin d’une femme. « Je viens d’enlever un tampon qui était resté à l’intérieur pendant plus d’une semaine. Comment se passe votre soirée? », a-t-il précisément écrit, en agrémentant son texte d’un smiley nauséeux.

Il n’en fallait pas plus pour que de nombreux internautes dénoncent le comportement du médecin alors que la patiente aurait pu mourir d’un choc toxique. « Quelle façon fantastique de dissuader d’autres personnes ayant le même problème de vous demander de l’aide. J’espère que cela valait la peine de mettre mal à l’aise les personnes cherchant une assistance médicale dans une situation potentiellement mortelle », lui a notamment répondu une internaute.

What a fantastic way of deterring other people with the same problem from approaching you for help! I hope the retweets were worth making people who menstruate feel uncomfortable seeking medical assistance in a potentially life threatening situation https://t.co/x2NqQZN9Nl

— 💐 (@thinwhitejew) October 15, 2020