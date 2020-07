Will Smith insulte le rappeur 50 Cent dans un violent échange

L’affaire fait grand bruit à Hollywood : Jada Smith, l’épouse de Will Smith, a reconnu avoir trompé son époux il y a quelques années. Cela a donné lieu à un violent échange entre l’acteur et le chanteur 50 cents.

Le chanteur August Alsina a annoncé il y a peu avoir eu une relation amoureuse avec Jada Smith, alors que celle-ci était déjà mariée avec Will. Il affirmait que l’acteur avait donné son consentement à cette relation. Après avoir nié les faits, l’épouse de l’acteur les a finalement confirmés lors d’un live diffusé sur Facebook. L’annonce a fait réagir les fans de l’acteur. Parmi eux, le chanteur 50 Cent, qui a publié son échange de messages avec Will Smith. Échange qui a plutôt mal fini.

Visiblement déçu de la réponse de Will Smith, il a partagé sur son compte Instagram la conversation présumée. Will Smith commence par remercier l’artiste de prendre de ses nouvelles. L’échange prend ensuite une mauvaise tournure. « Mais pourquoi a-t-elle dit ça dans une émission, pour que tout le monde le voie ? », demande d’abord 50 Cent. « Nous avions rompu. Elle a alors fait sa vie et moi la mienne », lui répond Will Smith. Ce à quoi, le rappeur répond avec peu de délicatesse : « Et elle a dit qu’ELLE seule pouvait autoriser quelqu’un à lui exploser le derrière ».

La remarque est mal passée auprès de l’acteur. Il lui a simplement répondu : « Va te faire foutre, 50 ». Et a ensuite coupé court à la discussion.