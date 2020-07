Des révélations sur la vie conjugale assez libre de Will Smith

Le chanteur August Alsina affirme avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith, l’épouse de l’acteur Will Smith. Celui-ci était au courant, et ne s’y est pas opposé.

C’est la nouvelle affaire qui agite actuellement Hollywood. Alors que beaucoup voient dans le couple Smith le couple idéal, le secret de cette union réussie pourrait résider dans un rapport particulier à la fidélité. August Alsina affirme avoir eu une relation amoureuse avec Jada alors que celle-ci était déjà mariée avec Will. Plus surprenant, l’acteur aurait donné son consentement à cette relation. «J’ai eu une discussion avec Will, on a parlé de l’évolution de leur mariage en partenariat de vie, une question dont ils avaient déjà parlé de nombreuses fois avec Jada… Il m’a alors donné sa bénédiction», assure August Alsina.

Jada Pinkett-Smith a néanmoins… contesté ces affirmations. Cela risque-t-il de semer la zizanie au sein du couple? August Alsina assure qu’il ne veut pas créer de scandale autour de cette histoire. Il assure d’ailleurs adorer le couple Smtih, des gens qu’il considère comme «sa famille», «de belles personnes». Le prochain repas de famille pourrait toutefois être agité et donner l’occasion de discuter de ce que l’on peut dire et ce que l’on doit garder pour soi.