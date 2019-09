Will et Jada Smith recadrent leur fils sur son régime vegan

Très inquiets pour leur fils, dont « la peau devenait grise à cause de son régime vegan », les Smith ont dû intervenir pour qu’il change ses habitudes alimentaires.

Dans un épisode de « Red Table Talk », l’émission de Jada diffusée sur Facebook, la famille Smith a longuement débattu des habitudes alimentaires de chacun, et de leur rapport à la nourriture.

C’est l’acteur et père de famille Will Smith qui a convoqué d’urgence cette concertation familiale. Étaient conviés les trois enfants, Jaden, 21 ans, Willow, leur fille de 18 ans, et Trey (26 ans), le fils de Will. La maman de Jada, Adrienne Banfield-Jones était également assise à table. Toute la petite famille était donc au complet.

Lors de la discussion, les parents ont confié avoir eu de grandes inquiétudes au sujet de leur fils, Jaden. « Will et moi avons organisé une sorte d’intervention pour Jaden », explique Jada. « Il est désormais vegan, mais on a réalisé qu’il ne mangeait pas assez de protéines ».

Et les conséquences ont vite sauté aux yeux de la famille. « Il maigrissait à vue d’œil. Il dépérissait. Il avait l’air épuisé, diminué, il manquait de nutriments », détaille sa maman. « Et il avait des poches sous les yeux. Même le teint de sa peau devenait grisâtre » ajoute son père.

« Végétarien, pas vegan »

« On était vraiment inquiets pour toi, mais tu as meilleure mine aujourd’hui » souligne Will Smith en s’adressant à son fils.

Celui-ci a immédiatement corrigé ses parents : « d’abord, je ne suis pas vegan je suis végétarien », commence Jaden. « Même si j’essaie de devenir vegan, je mange certains jours vegan, parfois une semaine entière. Mais je suis végétarien depuis un an. »

Le jeune artiste de 21 ans a également tenu à préciser que si son régime n’était pas adéquat et qu’il manquait de nutriments, c’est surtout parce qu’il avait pris la mauvaise habitude de sauter des repas. « Je mangeais deux fois par jour, parfois une seule », a-t-il admis.