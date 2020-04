En Afrique du Sud, des lions profitent de l’absence de touristes pour se détendre

Des lions ont été aperçus en train de se détendre sur une route sur laquelle ils n’ont pas l’habitude de s’aventurer à cause de la présence de nombreux touristes.

Que ce soit en Europe, en Asie, ou en Afrique, de nombreux animaux semblent profiter de l’absence de touristes pour se réapproprier leur territoire. Dernier exemple en date, ces lions du Kruger National Park qui profitent d’une route habituellement pleine de touristes en Afrique du Sud.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020