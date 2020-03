Grâce au confinement, les canaux de Venise retrouvent leur clarté

La crise du coronavirus n’a pas que des impacts négatifs sur notre vie. Les mesures qui ont été mises en place partout dans le monde ont du bon pour la planète. Ainsi, les habitants de Venise ont remarqué avec stupeur que l’eau de ses canaux avait retrouvé sa clarté!

Les Vénitiens n’en reviennent pas. Depuis que la pandémie de coronavirus a causé un confinement total pour l’entièreté de l’Italie et que les villes touristiques telles que Venise ont été désertées, l’impact sur l’environnement se fait déjà ressentir et est visible.

En effet, Venise a retrouvé la pureté de ses canaux, comme l’indique le journal local « La Nuova di Venezia e Mestre ». Et pour cause, les vaporetti et autres embarcations ne circulent plus sur les canaux. Par conséquent, ils ne polluent plus les eaux italiennes et permettent même à des bancs de poissons et autres canards de circuler librement.

Un « miracle »

La crise a « ramené les eaux des lagons des temps anciens, ceux de la période de l’après-guerre, quand il était encore possible de se baigner dans les canaux », indique le quotidien local. Les eaux sont donc devenues aussi limpides et claires que celles des ruisseaux. Cela vaut même pour les zones proches de la place Saint-Marc, habituellement particulièrement sales.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires parlent d’une sorte de « miracle »: « La réduction des déchets et les mouvements des marées ont un impact positif sur la qualité de l’eau. On a plus vu ça depuis des dizaines d’années. Venise n’a plus rien à envier aux Caraïbes. »