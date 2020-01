Un cochon obligé de sauter à l’élastique dans un parc d’attractions chinois

Pour fêter l’ouverture d’une nouvelle attraction, un parc chinois a eu l’idée stupide de forcer un cochon à sauter à élastique de 70 mètres de hauteur.

La séquence a été tournée dans le Meixin Red Wine Town, un parc d’attractions chinois. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on peut voir un cochon, paniqué, être monté à 70 mètres de hauteur pour un saut à l’élastique. Une fois au sommet, l’animal, flanqué d’une cape bleue, est poussé dans le vide sous le regard amusé de plusieurs visiteurs.

Des images effarantes qui ont été dénoncées en masse sur les réseaux sociaux. Obligeant le parc à réagir. « Nous acceptons les critiques et conseils. Nous aimerions également nous excuser auprès du public. Nous allons tout mettre en oeuvre pour fournir aux visiteurs une meilleure expérience », explique la direction du parc dans un communiqué.

Si on ne sait pas exactement ce qui est arrivé au cochon après l’incident, plusieurs médias locaux rapportent qu’il a été envoyé à l’abattoir. Pour rappel, la cruauté envers les animaux n’est pas punissable en Chine, même si de plus en plus de voix en faveur du bien-être animal s’y font entendre. Chaque année, le pays est d’ailleurs au centre de critiques internationales à cause du festival de Yulin, un événement consacré à la consommation de viandes de chien et de chat.

China has absolutely no respect for animals. Boiling and skinning dogs alive during the “Yulin festival” and now forcing pigs to bungee jump.

Not to mention all the other awful things they do to other animals 😡 https://t.co/M1rIYvC3bX

— Meteor News (@news_meteor) January 20, 2020